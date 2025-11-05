Sanayi bütçesinde tekstil yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 bütçe teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşüldü. Bakanlığın bütçesi 2026 yılında 176 milyar 976 milyon lira teklif edildi. Sanayi Bakanlığı’nın bütçe sunumunda tekstil ve hazır giyimden vazgeçildiği bir kez daha açığa çıktı.

Bakanlığın sunumda tekstil ve hazır giyim sektöründen yalnızca iki kez bahsedilirken savunma sanayii ve havacılık teşviklerine ağırlık verildi. Komisyon’da Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın sunumu öncesinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Gerede Çayı başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında yer alan çay ve derelerde yaşanan su kirliliğine dikkat çekti.

CHP’li Akay ülkenin yedi bölgesinde sorunlar yaşandığına dikkat çekerek “Marmara Bölgesi’nde tekstil ve hazır giyimle alakalı birçok etkilenen firma var. Ege Bölgesi’nde de tekstilin yanı sıra ayakkabı, Karadeniz’de demir çelik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu fabrikaların ayakta kalması ve atık suların önlenmesiyle ilgili ne kadar bütçe ayırmıştır. Teşvikler yandaşlara verilmeye devam ediliyor” diye konuştu. CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba ise elinde AKP’nin seçim propagandalarının yer aldığı dövizi göstererek, "Türkiye Hazır, Hedef 2023" sloganı üzerinden iktidarın ve bakanlığın uygulamalarına tepki gösterdi.

TEKSTİLE YER YOK

Tartışmaların ardından Bakan Kacır, sunuş konuşmasını yaptı. Bakan Kacır konuşmasında ağırlıklı olarak savunma sanayi ve havacılığa ilişkin teşvik ve projelere yer verdi. Tekstil ve hazır giyim sanayi Bakan’ın sunumunda sadece iki kez yer verildi.

GÖZDEN ÇIKARILDI

Kacır’ın sunumun ardından konuşan CHP Grubu adına konuşan Prof. Dr. Ümit Özlale, sanayi üretiminin üç yıldır yerinde saydığını, bu yerinde saymanın ise tekstil hazır giyim, mobilya ve tarıma dayalı sanayiden kaynaklandığını söyledi. 10 binlerce tekstil ve hazır giyim işletmesinin faaliyetine son verdiğini, konkordato ilan ettiğini, gidebilenlerin de Mısır’a gittiğini ifade eden Özlale, istihdam kaybının 100 binlere ulaştığını kaydetti. Dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Özlale,“Tekstil ve hazır giyim sektörü, mobilya sektörü sadece İstihdam Koruma Programı’yla bir nevi yüzdürülecek sektörler değil. Burada, çok ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var” diye konuştu.