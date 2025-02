Sanayi dönüşümünde kadınlar tehdit altında

Emek Servisi

Kadınların işyerinde maruz bırakıldıkları eşitsizlik ve şiddet, çalışma yaşamı içerisindeki en güncel ve en yakıcı sorunlar arasında yerini korumaya devam ediyor. Her gün dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın, çalışırken ayrımcılığa ve şiddete uğruyor. Yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma hayatı içerisindeki her işkolu ve sektörde görülen kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, özellikle kadın çalışan sayısının daha az olduğu alanlarda daha da yoğunlaşıyor.

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL), başta batarya temini olmak üzere tedarik zincirlerinde yaşanan cinsiyet temelli ayrımcılığının önüne nasıl geçilebileceğine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda batarya ve şarj tedarik zincirinde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın yaygınlığına dikkati çekilirken tüm tedarik zincirlerinde bunun önüne geçmek için neler yapılması gerektiğine dair öneriler sıralandı.

Batarya üretimi, özellikle son yıllarda yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte önem kazanan tedarik zincirlerinin başında geliyor. Başta Doğu Asya ülkelerinde olmak üzere hızla büyüyen pil sanayi, geniş bir istihdam alanı da oluşturdu.

Eşitsizliği derinleştiren koşullardan bazıları şöyle sıralandı:

• Uzun çalışma saatleri, düşük ücret, üretim baskısı, taşeronluğun yaygınlığı,

• İş güvenliğinin eksikliği, sendika düşmanı politikalar.

IndustriALL, tedarik zincirlerindeki kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için sendikaların uygulayabileceği bir yol haritası çıkardı.

SENDİKALAR İÇİN YOL HARİTASI

İşyerinde ayrımcılığın önüne geçilebilmesi için sendikaların izlemesi gereken adımlar özetle şöyle: Sendika, işverene sunduğu toplu iş sözleşmelerine cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığı önlemeye yönelik maddeler ekleyebilir. İşyerinde bağımsız şikâyet mekanizmasının kurulmasını ve işletilmesini sağlayabilir. Gece mesaisine kalan kadın çalışanların güvenliğinin sağlanması için ek önlem alınması için mücadele edebilir.