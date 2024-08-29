Sanayi hammade ithalatı yapamadı

Ekonomi Servisi

Ekonomide ikinci çeyrek büyüme verileri, 2 Eylül’de açıklanacak. Gelecek hafta açıklanacak büyüme verileri öncesinde, takip edilen ekonomik göstergeler ekonomide küçülmeye işaret etmeyi sürdürüyor. Küçülmenin bir belirtisi de temmuz ayı dış ticaret istatistiklerinde ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı. İhracat da bu ayda geçen yılın aynı oranına göre yüzde 13,8 arttı. Dış ticaret açığı, 7 milyar 295 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar oldu.

Türkiye’de imalat sanayi için önem arz eden hammadde ithalatı, temmuz ayında geriledi. Hammadde ithalatı, bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 8,9 geriledi. Ocak-Temmuz döneminde de üretimin devamlılığı için gerekli olan hammadde ithalatı yüzde 13,7 geriledi.

Temmuzda ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 752 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 604 milyon dolar ile İngiltere, 1 milyar 441 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 29 milyon dolar ile İtalya takip etti. İthalatta ise bu ayda ilk sırayı Çin aldı. Çin’i sırasıyla Rusya, Almanya, İtalya ve ABD izledi.