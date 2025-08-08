Sanayi içinde attığı drift 55 bin liraya mal oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesi içinde drift yapan otomobil sürücüsüne 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün el koyulan sürücünün otomobil ise trafikten men edildi.

Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayii Sitesi’nde 34 COT 57 plakalı Fiat marka otomobille drift atan O.Ö. (26) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Drift atan ve tescilsiz araç kullanan şahsa, 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün el koyulan sürücünün otomobil ise trafikten men edildi.