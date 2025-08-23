Sanayi istihdamı alarm veriyor

Ekonomi Servisi

İşgücü girdi endeksleri 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda artış gösterirken, sanayi sektörü hem istihdamda hem de çalışılan saatlerde gerileme kaydetti. Buna karşılık inşaat, ve hizmet sektörlerinde toparlanma görüldü. TÜİK verileri, işgücü maliyetlerinin ve ücretlerin artmasına rağmen, çalışılan saatlerde çeyreklik düşüşler yaşandığını ortaya koydu.

Verilere göre, 2025 yılı ikinci çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterse de tekil bazda sanayi sektöründeki istihdamın yıllık yüzde 2,2 azalması dikkat çekti. Aynı dönemde çalışılan saat endeksi yalnızca yüzde 0,6 yükselirken, çeyreklik bazda yüzde 2,7 azaldı. Sanayi sektöründeki istihdamdaki azalma ise sektörün içinde bulunduğu krizi ortaya çıkardı.

Brüt ücret ve maaş endeksindeki artış dikkat çekti. Yıllık artış yüzde 44,3 olarak kaydedildi. Sektör bazında inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde artış yüzde 47’nin üzerinde gerçekleşirken, sanayi sektörü yüzde 38,3 ile diğer sektörlerin gerisinde kaldı. Çeyreklik artış ise yüzde 10,8 oldu. Saatlik iş gücü maliyeti ve saatlik kazanç endekslerinde de yüksek artışlar görüldü. Yıllık artışlar, saatlik işgücü maliyetinde yüzde 44,3, saatlik kazançta yüzde 43,4 ve saatlik kazanç dışı iş gücü maliyetinde yüzde 48,7 olarak gerçekleşti. Çeyreklik bazda ise tüm bu endeksler yüzde 13,9 artış gösterdi.

Alt sektörlerde tablo farklılık gösterdi. Sanayi sektöründe istihdam yıllık yüzde 2,2 azalırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 3,2 arttı. Çalışılan saat endeksinde ise sanayi yüzde 3,7 azalırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,4 ve yüzde 2,3 artış kaydedildi. Brüt ücret ve maaş endeksi inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47’nin üzerinde artış gösterirken, sanayide yüzde 38,3 oldu.