Sanayi istihdamında çöküşün belgesi!

Ekonomi Servisi

Ülkenin en geniş istihdam alanları olan sanayi, tekstil ürünleri imalatı ve giysi eşyaları imalatında krizden kaynaklı kan kaybı sürüyor, sektörel istihdam hızla düşüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün yayınladığı haziran ayına ait Ücretli Çalışan İstatistikleri de istihdamdaki krizin boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle sanayi, tekstil ürünleri imalatı ve giysi eşyaları imalatında istihdam edilen kişi sayısı, sektörlerdeki maliyet artışı kaynaklı üretim krizinin boyutunu ortaya koydu.

Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında arttı. Böylece Haziran 2024’te 15 milyon 612 bin 472 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Haziran’da 15 milyon 925 bin 359 kişiye yükselmiş oldu. İstatistiğin alt gruplarından inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,2, ticaret-hizmet sektöründe de yıllık yüzde 3,1 arttı. Sanayi sektöründe ise yüzde 2,1 azalış görüldü. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ise bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Her ne kadar yıllık ve aylık bazdaki kıyaslamalarında radikal bir değişim gözükmese de ücretli çalışan sayısının 5 yıl içindeki değişimi, mali krizin boyutunu gösterdi. Açıklanan verilere göre sanayide istihdam edilen ücretli çalışanı 2021’den bu yana ilk kez 5 milyonun altına düşerken tekstildeki sayı 437 bin 934 kişiye gerileyerek pandemideki sayının bile gerisinde kaldı. Giysi eşyaları imalatındaki ücretleri çalışan sayısı 560 bin 762 kişiye çıkarak geçen yıla kıyasla artış gösterse de tekstil ürünleri imalatında olduğu gibi pandemi döneminin altına seyretti. İstihdamda yaşanan düşüşün pandemi döneminin dahi gerisinde kalması, imalat sanayinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve sorunların giderek kalıcılaştığını gösterdi.

Mevsim etkisinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı.

Sanayi, tekstil ürünü imalatı ve giysi eşyası imalatı olmak üzere üç ana sektördeki istihdamda 2022’de başlayan pandemi sonrası toparlanmanın 2024’teki düşüşten sonra bu yılın haziran ayında tamamen tersine dönmesi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sıkı para politikasının emek yoğun üretim yapan sektörler üzerinde yarattığı maliyeti ortaya koydu.