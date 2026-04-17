Sanayi kan kaybediyor

Üretim temelli sektörlerdeki gerileme sürüyor. Finansmana erişimde yaşanan zorlukların yanı sıra yüksek üretim maliyetleri sanayinin emek yoğun sektörlerindeki yıkımı derinleştiriyor.

TÜİK’in ücretli çalışan istatistiklerine göre sayı Şubat ayında 15 milyon 501 bin 511 kişi oldu. 2026 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısındaki azalma son bir yılda 156 bin 976 kişiyi buldu. Geçen yıl Şubat ayında 4 milyon 904 bine yakın ücretli çalışanın olduğu sanayi sektöründe toplam ücretli sayısı 4 milyon 747 bin kişiye gerildi. Bu gerileme, üretim kapasitesi ve sanayi tabanında süregelen zayıflamayı gözler önüne serdi

Sanayideki en büyük istihdam kaybı ise imalat sanayisinde gerçekleşti. İmalat sektöründe çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 159 bin 706 kişi azalarak 4 milyon 407 bin 596 kişiye geriledi.

Ülkenin en köklü sektörlerinden tekstil ve giyimde uzun süredir üretim ve istihdam krizi büyümeye devam ediyor. Üretimin önemli kısmının düşük iş gücü maliyetlerine sahip ülkelere kaydığı sektörde çalışan sayısındaki gerileme sürüyor.

Sadece tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatında ücretli çalışan sayısı son bir yılda 121 bin 68 kişi azaldı. İstihdam kaybı, tekstilde 48 bin 639, giyim eşyalarında 65 bin 415 ve deri ürünlerinde ise 7 bin 14 kişiyi buldu.