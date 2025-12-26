Sanayi KOBİ’ye emanet

Toplam işletme sayısı ve istihdamdaki büyük paylarından dolayı ülke ekonomisi için önemli role sahip KOBİ’lerin 2024 karnesi yayımlandı.

KOBİ'ler 2024 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,6'sını oluşturdu. Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 928 bin girişim KOBİ sınıfına girdi. Ancak bu girişimlerin yüzde 89,9’unun çalışan sayısı 1-9 arasında, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 10 milyon TL’yi aşmayan mikro işletmeler oluşturdu.

TÜİK verileri ülkede ticaretin ve üretimin kılcal damarlarının tamamına yakınının KOBİ’lerden oluştuğunu ortaya koydu. Buna karşın KOBİ’ler, toplam girişim sayısındaki devasa paylarına rağmen üretim değerinin yalnızca yüzde 39,8’ini gerçekleştirebildi.

Faaliyet kolları içerisinde ise en fazla ticaret sektörünün öne çıktığı görüldü. 2024 yılında KOBİ'lerin yüzde 35,1'i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe, yüzde 15,3'ü ulaştırma ve depolama sektöründe, yüzde 12,1'i ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.

Toplam istihdamın yüzde 68,5’i de bu işletmeler tarafından sağlanıyor. İstihdamdaki her 3 kişiden 2’si KOBİ bünyesinde çalışıyor.

KOBİ’lerin düşük teknolojili üretim sorunları da aşılamıyor. TÜİK verilerine göre imalat sanayindeki KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 54,8'i düşük teknoloji sınıfında üretim yapıyor. KOBİ büyüklük gruplarında mikro ölçekli girişimlerin yüzde 56,2'si düşük teknoloji sınıfında üretim yapıyor. İmalat sanayindeki sadece 3 bin 790 KOBİ, yüksek teknoloji sınıfında üretim yapıyor.

KREDİ RİSKLERİ ENDİŞE VERİCİ

Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye’nin 3,8 milyon KOBİ ile AB’deki toplam KOBİ’lerin yüzde 13,4’ünü oluşturduğuna dikkati çekti. KOBİ'lerin en çok faaliyet gösterdiği alanın ticaret olduğunu belirten Durusoy, şu ifadeleri kullandı: “Bu mikro ölçekli işletmelerin ekonomik katkıları çok büyük olmakla birlikte uygulanmakta olan para politikasından olumsuz olarak etkilendiler. Finansmana erişim temel sorununun olarak görürse de verimlilik, küresel rekabet ve yeşil enerji yaşadıkları sorunlar arasında yer alıyor. Buna rağmen 2024 yılında KOBİ'ler toplam ihracatın yüzde 29,6'sını gerçekleştirdi. Ancak KOBİ'lerin özellikle krediye erişimi önümüzdeki süreçte daha da zorlaşabilir. Zira Merkez Bankası’nın son finansal istikrar raporu KOBİ kredilerindeki riskin ticari kredi segmentleri arasında olumsuz bir ayrışma gösterdiğini ortaya koydu. Büyük şirketlere kullandırılan kredilerin riski yatay seyrederken KOBİ kredilerinde zirveye ulaşmış olması endişe verici.”