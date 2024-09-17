Sanayi sektörü çalışan istihdam edemez halde

Haber Merkezi

TÜİK, temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı temmuz ayında yıllık yüzde 3,4 artış göstererek 15 milyon 889 bin 385 kişiye ulaştı. Aylık bazda ise yüzde 0,7’lik bir artış kaydedildi. Ücretli çalışanların sayısı, temmuzda 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 15 milyon 369 bin 599 kişi olarak kaydedilmişti.

Sanayi sektöründe çalışan sayısı, üretimde daralmanın etkisi ile sabit kaldı. Sanayi sektöründe çalışan 5 milyon 100 bin 115 kişi sayısı temmuzda değişmedi. İnşaat sektöründe ise yıllık bazda yüzde 8,6’lık önemli bir artış yaşanarak çalışan sayısı yükseldi. Ticaret-hizmet sektöründe de ücretli çalışan sayısı yüzde 4,3 oranında artış gösterdi. Temmuzda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış gösterdi. Sanayi sektörü ücretli çalışan istihdamı yaratamadı. Ticaret-hizmet sektöründeki ücretli çalışan sayısındaki artış, Türkiye ekonomisindeki hizmet sektörünün ağırlığını yeniden ortaya koydu.