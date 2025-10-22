Sanayi sitesinde 5 araç kundaklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi.

Olay, gece saatlerinde, Tarsus ilçesi Tekke Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde ile ateşe verdi.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale edip araçlardaki alevleri kontrol altına aldı.

Yangında 5 araç büyük çapta zarar gördü.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, etrafı gözetleyen kapüşonlu şüphelinin yanıcı maddeyi atarak ilerlediği anlar yer aldı.