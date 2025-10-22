Sanayi sitesinde 5 araç kundaklandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bırakılan 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede büyürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde, Tarsus ilçesi Tekke Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde ile ateşe verdi.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale edip araçlardaki alevleri kontrol altına aldı.
Yangında 5 araç büyük çapta zarar gördü.
Olayın ardından bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerde, etrafı gözetleyen kapüşonlu şüphelinin yanıcı maddeyi atarak ilerlediği anlar yer aldı.