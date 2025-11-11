Sanayi üretimi dibi gördü

HABER MERKEZİ

Türkiye’de sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 azalarak son beş ayın en sert düşüşünü kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık bazda ise sanayi üretimi yüzde 2,9 artış gösterdi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, sanayinin alt sektörleri arasında en büyük düşüş imalat sanayinde yaşandı. Eylül ayında imalat sanayi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 geriledi. Aynı dönemde elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü yüzde 2,4 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise diğerlerinden ayrışarak aylık bazda yüzde 1,2 artış kaydetti.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

Geçen yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde, sanayi üretiminde sınırlı bir artış gözlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yıllık bazda yüzde 3,1, imalat sanayi yüzde 2,7, elektrik-gaz-buhar ve iklimlendirme üretimi ise yüzde 5,3 oranında yükseldi.

Aylık bazda yaşanan bu sert düşüş, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminde yavaşlamaya işaret ediyor. Uzmanlar, iç talepteki zayıflama, yüksek faiz ortamı ve küresel ticaretteki durgunluğun imalat sektörünü baskıladığını belirtiyor.

Eylül verileri, Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğine zayıf bir üretim ivmesiyle girdiğini gösteriyor.