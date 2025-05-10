Sanayi üretimi mart ayında artış kaydetti

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, mart ayında yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi. TÜİK, mart 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı. 19 Mart operasyonlarının ekonomiye ve sanayiye etkisi mart ayında gözlemlenmezken gerçek etkinin nisan verileri ile ortaya çıkması bekleniyor.