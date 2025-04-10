Sanayi üretiminde daralma devam ediyor: 4 ayın en düşük seviyesine geriledi!
TÜİK verilerine göre, büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi şubat ayında hem aylık hem de yıllık bazda geriledi. Sanayi üretimi şubatta yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 1,9 azaldı. Verilere göre üretimde yıllık bazda bakıldığında 4 ay sonra daralma görüldü.
Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 1,9 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalış kaydetti.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,2 azalış gerçekleşti.
SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.