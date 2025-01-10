Sanayi üretiminde daralma serisi sona erdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda ise yüzde 1,5 arttı.

Grafik: TÜİK

Grafik: TÜİK

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 arttı.

Grafik: TÜİK

Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 artış gösterdi.