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Sanayi üretiminde daralma serisi sona erdi

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Sanayi üretiminde aylık bazdaki artış Mart 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Ekonomi
  • 10.01.2025 10:45
  • Giriş: 10.01.2025 10:45
  • Güncelleme: 10.01.2025 10:53
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayi üretiminde daralma serisi sona erdi
Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda ise yüzde 1,5 arttı.

Grafik: TÜİK
Grafik: TÜİK

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 arttı.

Grafik: TÜİK

Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 artış gösterdi.

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