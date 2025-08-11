Sanayi üretiminde haziranda sınırlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 artış gösterdi.

İMALAT SANAYİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 9,5

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde1,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.