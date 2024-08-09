Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sanayi üretiminde sert daralma

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi haziran ayında, aylık bazda yüzde 2,1 oranında, yıllık bazda ise yüzde 4,7 azaldı. Veri yıllık bazda deprem sonrası en sert daralma olarak kaydedildi.

Ekonomi
  • 09.08.2024 11:07
  • Giriş: 09.08.2024 11:07
  • Güncelleme: 09.08.2024 11:13
Sanayi üretiminde sert daralma
Fotoğraf: Pixabay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi haziran ayı verilerini açıkladı. Sanayi üretiminde mayıs ayında başlayan daralma haziran ayında hızlanarak devam etti.

TÜİK verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı. Böylece, veri yıllık bazda deprem sonrası en sert daralma oldu.

2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azalırken ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 7,8 arttı.

BirGün'e Abone Ol