Sanayi üretiminde sert daralma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi haziran ayı verilerini açıkladı. Sanayi üretiminde mayıs ayında başlayan daralma haziran ayında hızlanarak devam etti.

TÜİK verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı. Böylece, veri yıllık bazda deprem sonrası en sert daralma oldu.

2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azalırken ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 7,8 arttı.