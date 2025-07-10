Sanayi üretiminde temkinli iyimserlik

İBB'ye düzenlenen operasyon zinciriyle mart ve nisan ayında düşüş yaşayan sanayi üretimi mayıs ayında yükseldi. Sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 3,1 arttı. Yıllık artış yüzde 4,9 oldu.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ YÜZDE 10

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,1 ARTTI

Sanayi üretiminde aylık yükseliş ise yüzde 3,1 olarak kaydedildi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

NE OLMUŞTU?

19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyon ve ardından faizin yükseltilmesiyle birlikte sanayi üretimi nisanda yüzde 3,2 daralma göstermişti. Döviz kurundaki aşırı oynaklığın sona ermesi ve faizdeki olası indirimlerin sanayi üretimi üzerinde pozitif etki yapması ihtimali bulunuyor. Buna karşın, sanayi üretimindeki artışın istihdama olan etkisi ise sınırlı kalıyor. TÜİK ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayide çalışan kişi sayısı Nisan 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre 66 bin 883 kişi düşüş göstermişti.