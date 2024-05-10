Sanayi üretiminde üç ay sonra daralma
TÜİK'in Sanayi Üretim Endeksi Mart ayı verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda 0,3 azalırken, yıllık bazda 4,3 seviyesinde artış gösterdi. Böylelikle üç ayın ardından sanayi üretimi ilk kez aylık küçülme kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık bazda 0,3 azaldı. Böylelikle üç aydır devam eden aylık artış serisi Mart ayıyla birlikte son bulmuş oldu.
Yıllık olarak bakıldığında ise sanayi üretiminin yüzde 4,3 arttığı görüldü. Şubat ayında sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 11,2 olmuştu.
Mart'ta aylık bazda ana sektörlerden imalat yüzde 0,3, elektrik yüzde 1,5 daralırken madencilik yüzde 0,2 büyüdü.
Aynı dönemde aylık bazda dayanıklı tüketim malı yüzde 0,4, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 1,1 küçüldü. Yıllık bazda imalat yüzde 4, elektrik yüzde 5,1, madencilik yüzde 7,5 büyüme kaydetti.