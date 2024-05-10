Sanayi üretiminde üç ay sonra daralma

TÜİK'in Sanayi Üretim Endeksi Mart ayı verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda 0,3 azalırken, yıllık bazda 4,3 seviyesinde artış gösterdi. Böylelikle üç ayın ardından sanayi üretimi ilk kez aylık küçülme kaydetti.

Ekonomi 10.05.2024 11:13 Giriş: 10.05.2024 11:13

Güncelleme: 10.05.2024 11:19 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: Pixabay