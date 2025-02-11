Sanayi ve Teknoloji Bakanı duyurdu: Market fiyatları tek sitede erişime açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir marketlerdeki ürünlerin güncel fiyatlarının yer aldığı internet sitesinin açıldığını duyurdu.

marketfiyati.org.tr adlı sitede, yaklaşık 50 bin ürünün fiyatları yer alıyor.

Hazırlanan çalışmada, fiyatlar görülerek karşılaştırma yapılabileceğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek."