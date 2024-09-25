Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta Apple Başkan Yardımcısı Nick Ammann ile görüştüğünü söyledi.

NTV'nin aktardığına göre Kacır, Apple'ın Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kacır, “Son dönemde yüksek teknoloji merkezleri oluşturmak adına yeni teşvik programları ilan ettik. Özellikle AR-GE ve yatırım süreçlerine ilişkin kamu desteklerini artırıyoruz ve bu programları da uluslararası şirketlerle paylaşıyoruz” dedi.



Apple'dan Türkiye'ye ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Kacır, “Apple Başkan Yardımcısı, dünyada en çok indirilen ve gelir üreten uygulamalar arasında Türkiye'den örneklerin olduğunu belirtti. Ancak işbirliğimizin daha da gelişmesi için Apple'ın Türkiye'de AR-GE ve inovasyon alanında yeni adımlar atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.