Sanayi ve Toplum’un sekizinci sayısı çıktı

Haber Merkezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) üç ayda bir çıkan periyodik yayını Sanayi ve Toplum’un sekizinci sayısı yayımlandı. Sanayi ve Toplum’un yeni sayısında pek çok uzmanın yazıları yer alıyor. Yayında yer alan ve Prof. Dr. Oğuz Oyan’ın kaleme aldığı Yeni Orta Vadeli Program (2025–2027): İstikrarın Ötesi Yok başlıklı makalesinde OVP sistematik bir şekilde değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Aziz Çelik, 2024 güzünde “Geçinemiyoruz” eylemleri: Ekmek, adalet ve haysiyet için! başlıklı makalesinde değerlendirerek işçi direnişlerini, örgütlü birleşik güç gerekliliğine işaret ediyor. Yayının bir önceki sayısında BM 2024 Dijital Ekonomi Raporu’nu özetleyen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, bu sayıda Draghi Raporu ve Gerileyen Avrupa başlıklı makalede, AB’nin Artıları, Eksileri, Yeni Sanayi Stratejisi, Finansman Sorunu, Orta Teknoloji Tuzağı ara başlıkları altında Draghi Raporu’nu özetliyor. Yayında ayrıca Dr. Sabri Öncü ve Dr. Güney Düzçay, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Kamuran Kızlak, Prof. Dr. Willy C. Shih imzalı makaleler de yer alıyor.