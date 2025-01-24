Sanayi yatırım raporu ilk kez açıklandı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamalarını açıkladı. Buna göre, 2009-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan çalışmada, maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcama türleri hesaplanarak ilk defa bülten olarak paylaşıldı.

Bültenle, girişimlerin mali verileri kullanılarak, maddi mallara ilişkin arazi, mevcut bina ve yapılar, inşaatlar ve binaların büyük tadilatları ile makine ve teçhizatlara ilişkin gayrisafi yatırım değişkenleri hesaplandı. Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları 2023'te 4 trilyon 193 milyar lira oldu. Bunların 1 trilyon 330 milyar lirası imalat, 602 milyar lirası ticaret, 543 milyar lirası ulaştırma ve depolama sektörü tarafından gerçekleştirildi.