Sanayici de isyan etti

Ekonomi Servisi

Ankara Sanayi Odası’nın Meclis Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, uygulanan para politikasının reel sektörü olumsuz etkilediğini, MB’nin yılsonu enflasyon hedefinin iki katı faiz ödeyerek ayakta kalınamayacağını bildirdi.

Finans sektörü büyürken sanayinin küçülmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Ardıç, “Parasını faize yatıran rahat uyurken biz uykusuz geceler geçiriyoruz” diye konuştu.