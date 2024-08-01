Sanayiciler de sıkı para politikasından şikâyetçi

Ekonomi Servisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, odasının temmuz ayı toplantısında konuştu. Başkan Ardıç, sıkı para politikasından şikayet etti, sıcak paranın geçici değil, kalıcı olması gerektiğini vurguladı. ASO Başkanı, sıkı para politikasının imalat sektöründe kredileri baskılayarak ekonomik aktiviteyi yavaşlattığını ifade etti.

Ardıç, “Üretim maliyetlerimiz hammadde ve enerji fiyatlarına gelen zamlarla birlikte oldukça yükseldi. Buna yüzde 50-60 oranında finansman maliyeti de eklendiğinde ve bunu tüketiciye yansıtamadığımız durumda, biz üreticiler maalesef varlığımızı devam ettiremeyiz” dedi. Ekonomik krizin imalat sektörünü de etkilediğini anlatan Ardıç, "Biz artık kârdan vazgeçtik, artık öz varlıklarımızda bile ciddi tahribat yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ardıç, yüksek faizler ve artan vergilerden de şikayet etti. "Vergileri çoğaltarak bu süreçten çıkamayız" diyen Ardıç, "Bizim esnekliğe ihtiyacımız var" dedi.

ASO Başkanı, “Çalışanlarımız, mesai arkadaşlarımız düşük ücret ve hayat pahalılığından yakınırken; biz işverenler de yüksek ücret maliyetinden şikâyet ediyorsak, ortada bir verimlilik sorunu vardır. İşgücü, sermaye ve toplam faktör verimliliğini artıramayan ülkemizin sürdürülebilir bir büyümeyi yakalaması oldukça zor görünmekte” değerlendirmesinde bulundu.