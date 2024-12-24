Sanayiciler ilave destek talep etti

Ekonomi Servisi

Yüksek faiz, üretimde daralma ve borç krizi ile karşı karşıya kalan sanayiciler ek teşvik talep etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, AA'ya konuştu, yeni yılda uygun faizli kredi istedi. Bu yılın zor geçtiğini söyleyen Ardıç "Başta KOBİ'ler, reel kesime uygun faizli kredi beklentilerimiz arasında" diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ek destek talebinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Artan maliyetler, üretim ve ihracatı olumsuz etkiliyor. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, ticari kredilere yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır" dedi.

68 yıllık tekstil firması Akın Tekstil, önceki gün KAP'a açıklama yaparak Lüleburgaz'daki fabrikasında faaliyetleri durdurmuş, 152 işçi bir anda işten çıkarılmıştı. Dün de 56 yıldır faaliyet sürdüren Aroma Meyve Suları, ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan etti.