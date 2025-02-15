Sanayide çalışan sayısı düşmeye devam ediyor

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Aralık ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Ücretli çalışan sayısındaki düşüş, dördüncü ayında devam etti. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

Sanayi sektöründe çalışan sayısındaki düşüş ise sürüyor. Sanayide çalışan sayısı, bir yılda yüzde 0,9 azaldı. İnşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise çalışan artışı kaydedildi. İnşaatta çalışanlar yüzde 4,2, ticaret-hizmet sektöründe çalışanlar yüzde 3,7 arttı. 2023 yılı Aralık ayında 15 milyon 244 bin 39 olan toplam ücretli çalışan sayısı, 2024 yılı Aralık ayında 15 milyon 582 bin 255’e yükseldi.

Aylık verilere bakıldığında ise ücretli çalışan sayısında belirgin değişiklik yaşanmadığı açıklandı. Sanayi ve inşaat sektörlerinde çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 oranında azalırken ticaret-hizmet sektöründeki çalışan sayısı sabit kaldı.