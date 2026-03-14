Sanayide en ağır darbe tekstile

Yükselen girdi maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan zorluk gibi sorunlar sanayinin emek yoğun sektörlerinde yıkımı derinleştiriyor. Bir dönem Türkiye’nin ihracat lokomotifi olarak gösterilen tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatında istihdam hızla eriyor. Üretim maliyetlerindeki artış, sipariş daralması ve üretimin daha ucuz işgücüne sahip ülkelere kayması, sektörün omurgasını kırarken binlerce işçi de işini kaybediyor.

TÜİK’in ücretli çalışan istatistiklerine göre sayı Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

Sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısında azalma son bir yılda 173 bin 798 kişiyi buldu. Geçen yıl Ocak ayında 5 milyona yakın ücretli çalışanın olduğu sanayide toplam ücretli sayısı 4 milyon 753 bin 256 kişiye gerildi. Buradaki en büyük istihdam kaybı ise imalat sanayisinde gerçekleşti. İmalat sektöründe çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 175 bin 342 kişi azalarak 4 milyon 409 bin 738 kişiye geriledi.

İmalat istihdamındaki kayıp büyük ölçüde tekstilde sektöründen kaynaklandı. Ülkenin en köklü sektörlerinden tekstil ve giyimde uzun süredir üretim ve istihdam krizi büyümeye devam ediyor. Üretimin önemli kısmının düşük iş gücü maliyetlerine sahip ülkelere kaydığı sektörde çalışan sayısındaki gerileme sürüyor.

Sadece tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatında ücretli çalışan sayısı son bir yılda 131 bin 562 kişi azaldı. İstihdam kaybı, tekstilde 51 bin 375, giyim eşyalarında 72 bin 306 ve deri ürünlerinde ise 7 bin 881’i buldu.

Hazır giyim sektöründe daralma çok daha belirgin seviyelerde gerçekleşti. Sektörde çalışan sayısı son beş yılda 675 bin 990 kişiden 510 bin 725 kişiye düştü. Hazır giyim sektöründe Ocak 2022- Ocak 2026 döneminde toplam istihdam kaybı 165 bin 265 kişiyi buldu.