Sanayide kapasite krizi

Ekonomi Servisi

Sanayide kapasite kullanım krizi devam ediyor. Kapasite kullanımı, geçtiğimiz aya göre kısıtlı artsa da imalat sanayi kapasitesinin 4'te 1'ini kullanamıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 76,1 seviyesine geldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise kasımda 75,6 oldu. Reel kesim güven endeksinde de azalış hesaplandı.

Endeks ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 100,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.