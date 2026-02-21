Sanayide makineler sustu

Ekonomi Servisi

Sanayide kapasite kullanımı da çalışma saatleri de azaldı. Dün peş peşe açıklanan veriler krizin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. TCMB’nin Kapasite Kullanım Oranı anketi sonuçlarına göre imalat sanayi, şubatta üretim kapasitesinin yalnızca yüzde 73,5’ini kullanılabildi. TÜİK’in açıkladığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin işgücü girdi endekslerine göre de sanayide kayıp sürüyor.

TÜİK’e göre istihdam endeksi bu dönemde yıllık bazda yüzde 1,1 artarken endeks sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaatta yüzde 6,6 ve hizmette yüzde 2,6 yükseldi. Toplam çalışılan saat endeksi, bu dönemde yıllık yüzde 1,1 yükseldi. Ancak çalışılan saat endeksi, sanayi sektöründe yüzde 2,4 azalış kaydetti. Endeks inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,5 yükseldi.

ŞİRKET AÇILIŞLARI AZALDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de bu yılın ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakta kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 13,12 azalışla 12 bin 793’ten 11 bin 115’e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 77,97 azalışla 1604’e geriledi. Aralık 2025’te 7 bin 282 şirket kapanmıştı. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin, 3 bin 861’i toptan ve perakende ticaret, 1644’ü inşaat ve 1466’sı imalat sektöründe yer aldı.