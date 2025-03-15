Sanayideki daralma emekçiye de yansıyor

Emek Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 15 milyon 407 bin 625 kişiye ulaştı. Aylık bazda ise yüzde 0,1'lik bir artış kaydedildi.

Ancak tüm sektörlerde artış yaşansa da sanayide düşüş gerçekleşti. Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı. Geçen yıl ocak ayında 5 milyon 2 bin kişinin yaşadığı ücretli çalışan olduğu sanayi sektöründe bu sayı 2025’in Ocak ayında ise 4 milyon 933 bine geriledi. Aradaki fark tam 68 bin oldu. Geçen yılın temmuz ayına göre ise azalma 173 bin olarak gerçekleşti. Geçen yıl temmuz ayında sanayi sektöründe 5 milyon 106 bin kişi çalışıyordu.

TÜİK geçen günlerde sanayi üretim verilerini de açıklamıştı. Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2025’te aylık bazda yüzde 2,3 gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesine inmişti. Ücretli çalışan istatistikleri de bu daralmadan işçilerin etkilendiğini de ortaya koydu.