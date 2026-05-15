Sanayinin atıkları bir kenti zehirliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yıllardır kaldırılmayan demir çelik fabrikalarının cüruf yığınları, zaman zaman tesislerin kaçak faaliyet yürüttüğü iddiası ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) yetersiz arıtma tesislerinin halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığı belirtildi. Atıkların Kavakderesi’ne oradan da Alaplı Limanı'na kadar ulaştığını söyleyen yaşam savunucuları ve halk "Büyük bir ekolojik yıkımla karşı karşıyayız. Eskiden balık tuttuğumuz derede balık kalmadı, canlı yaşamı bitiyor. Bu atıklar yeraltı sularına kadar karışıyor, sağlığımız tehdit altında’’ dedi.

DERE SİYAHA DÖNDÜ

Karadeniz Ereğli–Alaplı hattında demir çelik üretiminden çıkan cüruf atıkları ve OSB faaliyetleri uzun yıllardır tartışma konusu. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, 2018 yılından itibaren cüruf ile ilgili farklı şirketler tarafından yürütülen ayrıştırma faaliyetlerine karşı davalar açtı. Açılan davalar sonucunda beş cüruf tesisi kapatıldı. Zonguldak İdare Mahkemesi sürecinde bilirkişiler tarafından alınan numunelerin TÜBİTAK analizlerinde cürufun tehlikeli atık sınıfında değerlendirildiği tespit edildi. Ancak tesislerin kapatılmasına rağmen bölgede oluşan dev cüruf yığınının kaldırılmadığı vurgulandı. Geçen hafta sonu da Alaplı’daki Kavakderesi’nin siyah renge boyanması halkın endişesini artırdı. Alaplı Küçük Tekke Köyü Muhtarı Mustafa Köroğlu, köylerinin yanından geçen Kavakderesi’ne karışan kirli suyun doğrudan Alaplı Limanı’na ulaştığını belirterek ‘‘Cüruf pisliği denize kadar gidiyor. Nefes almak zorlaşıyor, insanlar isyan noktasında. Yağmur yağdıkça kirlilik artıyor. Yetkililer müdahale etmeli’’ dedi. Köroğlu, kirliliğin balıkçı barınağına ulaştığını ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği kaydederek ‘‘Bu limanda denize giriliyor, balık tutuluyor. Bu atık kaldırılmazsa ne liman kalır ne köyde yaşam’’ uyarısında bulundu.

Karadeniz Ereğli ve Alaplı Çevre Gönüllüleri’nden Çetin Yılmaz ise sorunun yalnızca kaçak faaliyet iddialarıyla sınırlı olmadığını söyledi. Kapatılan tesislere rağmen bölgede bırakılan cüruf yığınının çevre felaketine yol açtığını belirten Yılmaz ‘‘Cüruf suyla temas ettiğinde canlı yaşamı için tehlikeli hale geliyor. Yağmurla dereye karışması kaçınılmaz. Atık tamamen kaldırılmadıkça risk devam edecek’’ diye konuştu. Yılmaz ayrıca Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi tipi arıtma tesisinin bulunmadığını, Batı Karadeniz’deki organize sanayi bölgelerinin önemli bölümünde benzer altyapı eksiklikleri yaşandığını belirterek, sanayi atıklarının akarsular ve yeraltı sularını tehdit ettiğini ifade etti.