Sanayinin çarkları haraç mezat satışta

Daralan imalat sanayisinde üretim yalnızca yavaşlamadı, birçok atölye ve fabrika borç yükü altında faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. Tekstil makinelerinden torna tezgâhlarına kadar çok sayıda üretim aracı haczedilerek icradan satışa çıkarıldı. UYAP’ta düşük muhammen bedellerle yayımlanan yüzlerce açık artırma ilanı, sanayideki darboğazın boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki icra daireleri ve satış memurlukları tarafından açılan ilanlarda, fabrikalar ve üretim merkezlerinin yanı sıra üretimde kullanılan araç ve ekipmanlar da borçlara karşılık satışa çıkarıldı.

Çeşitli il ve ilçelerdeki icra daireleri ve satış memurlukları, 13 imalathane, 12 fabrika ve yüzlerce ayrı parçadan oluşan toplam 106 sanayi makinası ilanıyla ihale açtı.

İhale süresinin dolmasına 30 günden az zaman kalan ilanlarda her nevi imalat makinesi satılıyor. Satışlarda torna ve kesme makinelerinin yoğunluğu dikkati çekerken Yalova'dan Manisa'ya, İstanbul'dan Burdur'a, Kayseri'den Urfa'ya neredeyse her kentte makine ilanları bulunuyor. Ödenmeyen borçlar nedeniyle icradan haczedilen ve ardından UYAP'tan çevrimiçi satışa açılan makineler için ihaleler internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Antep'te 34 parçadan oluşan ve bir fabrikayı işletecek yeterlilikteki metal işleme makineleri 12,5 milyon TL ihale başlangıç bedeliyle satılmayı bekliyor. Aynı kentte 6 parçadan oluşan kağıt baskı makineleri 470 bin TL muhammen bedelle satışta. Kayseri'de sunta kesme makinelerinin de içinde bulunduğu onlarca makinelik ilan 240 bin TL başlangıç bedeliyle, Antalya'da tam 3 parça giyotin, kesme, taşlama, kaynak, testere makinesi sadece 471 bin TL muhammen bedelle satışta.

Krizin derinden etkilediği sektörlerden tekstilde de hem ürünler, hem de makineler satışta. 45 ilanda binlerce tekstil ürünü de düşük fiyattan satışa açıldı. İplik ve overlok makineleri ile dikiş aletleri, düğme, dikiş, reçme mekineleri, iş tezgahları, onlarca top kumaş, yüzlerce deri ürünü ihale bekliyor.

PULLUK, TARLA İCRADA

Borç batağına gömülen çiftçi üretim için kritik makinelerini kaybediyor. Borçları son 5 yılda 1 trilyon 188 milyar lira artan çiftçiler darboğazda. Ülkenin tarın kentlerinde tarlalar bir bir satılırken araçların durumu da benzer. Çankırı, Denizli, Bursa, Afyon, Kırklareli gibi kentlerde onlarca tarım makinesi çiftçi borçları nedeniyle düşük fiyattan ihale bekliyor. Afyon Bolvadin'de bir römork pazarlık payı ile 72 bin TL'den, Çankırı'da başka bir römork 175 bin TL'den satışa açıldı. Kırklareli'nde Denizli Çal'da ve Uşak'ta pulluklar, römorklar, ilaçlama ve gübreleme makineleri satışta. Ankara'da bir kez bile kullanılmamış onlarca tarım makinesi de ihaleyle alıcı bekliyor. Mayıs ayında 68 traktör, 6 bin 55 tarla, 467 bağ, 2 besi damı da icradan satışa çıkarıldı.

∗∗∗

ÇİKOLATA BANTLARI DURUYOR

Ülkenin dev firmalarında Konya Şeker (Torku), son yıllarda yaşadığı mali sorunların ardından çikolata fabrikalarındaki bazı üretim bantlarını rakiplerine satmaya başladı. Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Konya Şeker'in şeker pancarını yüksek değerli gıdaya dönüştürdüğü en önemli üretim noktalarından biri olan çikolata fabrikasında üretim durma noktasına geldi. Haber göre şirket, yumuşak ve sert şeker hattı ile hassas porsiyonlama yapan tam otomatik depozitör hattı, toplamda KDV dahil 139 milyon lira bedelle Elvan Gıda’ya satıldı.

∗∗∗

İPLİK FABRİKASINA TALİP YOK

96 yıllık bir geçmişe sahip olan ve 2024'te iflas eden İpliksan'ın iki fabrikası alıcı bulamıyor. Halısıyla ünlü Isparta'da son 50 yıldır halı ipliği üretimi gerçekleştiren tesisler, yeniden ihale sürecine dahil edildi. Isparta İcra Dairesi tarafından yayımlanan yeni ilana göre, şehir merkezine 4 kilometre mesafede yer alan tesisler iki ayrı parsel halinde satışa sunuldu. Yan yana konumlanan fabrikaların toplam muhammen bedeli 875 milyon TL’ye ulaştı.

Toplam 17 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan binaların yanı sıra; kazan daireleri, doğalgaz istasyonları ve trafo binaları da satış kapsamına alındı. İlanda, üretim bandındaki makinelerin birçoğunun ekonomik ömrünü doldurduğu ancak teknik olarak çalışır vaziyette oldukları kaydedildi. İpliksan fabrikaları için düzenlenecek olan ilk ihale 29 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.