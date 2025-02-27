Sancaktepe Belediye Başkanı hakkında iddianame düzenlendi: 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi!

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili AKP’li İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in söz konusu 'hakareti' meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi YouTube sayfasında yayımlandığı aktarıldı.

Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi.

Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"GİDER HER ŞEYİ ANLATIRIZ"

CHP’li Yeğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün sosyal medyadan ve haber sitelerinden öğrendim hakkımda soruşturma açıldığını gider herşeyi anlatırız. Sancaktepe’yi nasıl parsel parsel sattığını, belediye başkanının çocuklarına kurduğu rant düzenini, yağmalanan bir ilçenin hikayesini anlatır geliriz. Yüreğinizi ferah tutun dostlar. Biz işimize bakacağız Sancaktepe’nin her bir ferdine gece gündüz hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."