Sancaktepe Belediye Başkanı’ndan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı

CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana getirilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana getirilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Yeğin, paylaşımında, "Gün ola, devran döne, umut yetişe" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinde 1.001.274 oy farkla İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimleri sürecinde de potansiyel cumhurbaşkanı adayları arasında gösteriliyordu.

Ekrem İmamoğlu, MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar’ın "Ekrem İmamoğlu önümüzdeki 20 yılın cumhurbaşkanıdır" sözlerine "2028’e dört yıl var, bugünden onu konuşmak benim adıma hadsizlik olur" yanıtını vermişti.