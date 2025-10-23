Giriş / Abone Ol
Sancaktepe'de gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 23.10.2025 10:15
  • Giriş: 23.10.2025 10:15
  • Güncelleme: 23.10.2025 10:19
Kaynak: AA
Sancaktepe'de 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu şahıslar ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

