Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi Begonya Sokak’taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri 5 katlı binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın çatısında hasar oluştu.