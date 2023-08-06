Sancaktepe'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu bağlantı yolunda Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı 34 DFC 688 plakalı motosiklet, Samandıra mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şekerci ile yanındaki Seyhan İşbilir yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şekerci ve İşbilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şekerci ve İşbilir'in cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.