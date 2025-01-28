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Sancaktepe'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 28.01.2025 14:07
  • Giriş: 28.01.2025 14:07
  • Güncelleme: 28.01.2025 14:07
Kaynak: AA
Sancaktepe'de çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de, çatı katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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