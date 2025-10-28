Sancaktepe'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de seyir halindeyken devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Eyüpsultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde seyreden 34 BAD 335 plakalı beton mikseri, dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen beton mikseri nedeniyle cadde trafiğe kapandı.
Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.