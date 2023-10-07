Sancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sancaktepe'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen hafif ticari aracı gören otomobil sürücüsü manevra yapınca karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Merve Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nden Keleşoğlu Caddesi'ne dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü kırmızı ışığı ihlal etti. Karşı yönden gelen Durmuş Koç yönetimindeki 34 DBA 51 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra yapan otomobil, Şinasi Yanık idaresindeki 16 AVD 370 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Durmuş Koç ve Şinasi Yanık yaralandı. Kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.