Sancaktepe'de iş yerinde yangın
Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan bulunmuyor.
Kaynak: AA
Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak'ta 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.