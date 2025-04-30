Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sancaktepe'de iş yerinde yangın

Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan bulunmuyor.

Güncel
  • 30.04.2025 09:55
  • Giriş: 30.04.2025 09:55
  • Güncelleme: 30.04.2025 09:59
Kaynak: AA
Sancaktepe'de iş yerinde yangın
Fotoğraf: AA

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak'ta 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.

BirGün'e Abone Ol