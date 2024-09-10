Sancaktepe'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki M.D'nin 8 Eylül Pazar günü kaybolduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında polis ekipleri çocuğu gece 01.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki bir parkta buldu.

M.D, ailesine teslim edildi.

Çocuğun, annesi ile babasının boşanma aşamasında olduğu ve bu duruma canı sıkıldığı için evden kaçtığı öğrenildi.