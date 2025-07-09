Sancaktepe'de Millet İradesine Sahip Çıkıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından devam eden Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin İstanbul'daki ayağı bu hafta Sancaktepe. Binlerce yurttaş Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde bir araya geldi. Mitingde konuşmalar süresince ara ara "Hak, hukuk, adalet" ve "Tayyip istifa" sloganları atıldı.

20.50 | ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Özel'in konuşmasının satır başları şöyle:

Onlar meydandan korkuyorlar, sokaktan korkuyorlar, sandıktan korkuyorlar. Bu milletten kaçamazsınız, bu darbeyi sürdüremezsiniz. Ekrem Başkanı alacağız, iktidarı alacağız, millet kazanacak, biz kazanacağız

20.30 | İMAMOĞLU: "KENDİNİ AKLAMASI GEREKEN BİZ DEĞİL, MİLLETİN VİCDANINDA ŞÜPHELİ OLAN İKTİDARDIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Karşımızda tükenmiş bir iktidar var. Tüm muhalefeti susturmak istiyorlar, Ayşe Barım'ı tutukladılar, sanatçılar konuşmasın istiyorlar. Sözcü TV'yi kararttılar medyaya gözdağı veriyorlar. Öğrencileri tutukluyorlar, öğrenciler konuşmasın istiyorlar. Milletvekillerine, parti yöneticilerini susturmaya çalışıyorlar. Amaçları Türkiye'nin gerçek gündemlerinin üstünü örtmek. İstiyorlar ki bu ülkede gelir adaletsizliği konuşulmasın, çevre katliamları konuşulmasın, ekonomi, güvenlik konuşulmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 360 derece kuşatma altına alıyorlar. İstiyorlar ki CHP'siz bir muhalefet olsun, sandık sembolik olsun" diye konuştu. Çelik, "Sayın İmamoğlu Silivri'deki hücresinde gücünü sizlerden alıyor, dimdik ayakta duruyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den Sancaktepe'ye gönderdiği mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu şu mesajları verdi: