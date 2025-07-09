Sancaktepe'de Millet İradesine Sahip Çıkıyor
Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin İstanbul'daki ayağı bu hafta Sancaktepe olurken binlerce yurttaş bir araya geldi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından devam eden Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin İstanbul'daki ayağı bu hafta Sancaktepe. Binlerce yurttaş Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde bir araya geldi. Mitingde konuşmalar süresince ara ara "Hak, hukuk, adalet" ve "Tayyip istifa" sloganları atıldı.
20.50 | ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR
Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.
Özel'in konuşmasının satır başları şöyle:
- Onlar meydandan korkuyorlar, sokaktan korkuyorlar, sandıktan korkuyorlar. Bu milletten kaçamazsınız, bu darbeyi sürdüremezsiniz. Ekrem Başkanı alacağız, iktidarı alacağız, millet kazanacak, biz kazanacağız
20.30 | İMAMOĞLU: "KENDİNİ AKLAMASI GEREKEN BİZ DEĞİL, MİLLETİN VİCDANINDA ŞÜPHELİ OLAN İKTİDARDIR"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Karşımızda tükenmiş bir iktidar var. Tüm muhalefeti susturmak istiyorlar, Ayşe Barım'ı tutukladılar, sanatçılar konuşmasın istiyorlar. Sözcü TV'yi kararttılar medyaya gözdağı veriyorlar. Öğrencileri tutukluyorlar, öğrenciler konuşmasın istiyorlar. Milletvekillerine, parti yöneticilerini susturmaya çalışıyorlar. Amaçları Türkiye'nin gerçek gündemlerinin üstünü örtmek. İstiyorlar ki bu ülkede gelir adaletsizliği konuşulmasın, çevre katliamları konuşulmasın, ekonomi, güvenlik konuşulmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 360 derece kuşatma altına alıyorlar. İstiyorlar ki CHP'siz bir muhalefet olsun, sandık sembolik olsun" diye konuştu. Çelik, "Sayın İmamoğlu Silivri'deki hücresinde gücünü sizlerden alıyor, dimdik ayakta duruyor" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den Sancaktepe'ye gönderdiği mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu şu mesajları verdi:
- Bütün bu çabalarımızın karşılığını, 2024 seçimlerinde aldık. Yalnız İstanbul’da değil, ülkenin dört bir yanında milletimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı belediyeciliğine çok güçlü bir destek verdi. Milletimiz ülkeyi yönetmesini istediği yeni iktidarın adını o gün koydu. Türkiye, o günden, 31 Mart 2024’ten bu yana, millet desteğini yitirmiş bir iktidarın millete rağmen ayakta kalabilmek için yaptıklarının bedelini ödüyor.
- Tamamen siyasi amaçlarla kurgulanmış, hukuki temelden yoksun, bin bir haksızlık ve zorbalıkla yürütülen bu soruşturmalarda, bizler, kendimizi aklamak zorunda değiliz. Asıl kendini aklaması gerekenler, yargıyı talimatla çalışır hale getirenler, iftiraların, gizli tanıkların arkasına gizlenerek kendileri için muhalefetsiz bir ülke yaratma hayali kuranlardır. Bizler değil, aylardır ortaya bir iddianame bile koyulamamışken bizleri suçlu ilan edenler, hiçbir sebep yokken bizleri tutuklayanlar kendilerini aklamak zorundadır. Milletin vicdanında şüpheli olanlar iktidardakilerdir. Baskıyla, zorbalıkla, kara propagandayla milletimize boyun eğdirmeye çalışanlar asla başaramayacaklar.
- Milletin iradesine değil, ele geçirdikleri devletin gücüne güvenenler yine kaybedecekler. Çünkü karşılarında siz varsınız, millet var. Kendi iktidarlarını sürdürmekten daha önemli hiçbir derdi olmayanlar, milletin vicdanına, 86 milyonun kardeşliğine yenilecek. Bizler kazanacağız.
- ‘Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet’ diyenler kazanacak. Hayatın her alanında adaletsizliğin kol gezdiği, hak ve hürriyetlerin güvence altında olmadığı bir ülkede kimse geleceğinden emin olamaz. Bizim davamız, bu ülkede yaşayan herkes için, her yerde, önce adaleti, önce hürriyeti sağlamaktır. Adalet ve hürriyet temeli üzerinde kuracağımız toplumsal birlik ve bütünlük, bütün dertlerimizin çaresi, geleceğimizin garantisidir.
- Hücremden, demir parmaklıkların, duvarların, tel örgülerin ardından kendim ve ülkem için tek bir talebim var: ‘Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet.’ Kalın sağlıcakla.