Sancaktepe'de motosikletin yayaya çarpması kamerada

Sancaktepe'de, motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmasını kask kamerası kaydetti.

Alınan bilgiye göre, dün Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde seyir halindeki motosikletli, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü de yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayı ise motosikletlinin kask kamerası kaydetti. Görüntülerde, motosikletlinin yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpması, yaya ile sürücünün düşmesi ve motosikletin yaklaşık 50 metre asfaltta sürüklenmesi yer aldı.