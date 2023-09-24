Sancaktepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de iki ayrı noktada otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşaköy Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde bir evin önünde bulunan ahşap parçalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Osmangazi Mahallesi İğde Sokak'ta da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.