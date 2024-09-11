Sancaktepe'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Sancaktepe’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atayolu Caddesi’nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışına açıldı.