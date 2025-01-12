Sancaktepe'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yurt 12.01.2025 18:55 Giriş: 12.01.2025 18:55

Güncelleme: 12.01.2025 18:57 Kaynak: AA

A- A A+

FOTOĞRAF: AA