Sancaktepe'de özel okulda gıda zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Sancaktepe'de özel okulda yedikleri öğle yemeğinden rahatsızlanan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir özel okulda, yemekten kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki özel okulun yemekhanesinde öğle yemeği yedikten sonra öğrenci ve öğretmenlerin arasında bulunduğu 35 kişi rahatsızlandı.
Bu kişilerden bulantı ve kusma şikayetiyle çevre hastanelere kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.