Sancaktepe'de rezalet: AKP'li belediye başkanı seçim rüşvetine sarıldı

Sancaktepe'nin 15 yıl sonra CHP tarafından kazanılabileceği değerlendirmeleri yapılırken, AKP'li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü seçim rüşvetine sarıldı. AKP'li belediye, emeklilere 2 bin TL'lik alışveriş kartı dağıtımı için sokakta isim topladı. Ancak emeklilere alışveriş kartının seçimin kazanılması halinde dağıtılacağı öğrenildi.

AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğüncü, emeklilere yönelik açıkladığı seçim rüşveti tepki topladı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken İstanbul'da yarışın başa baş gittiği değerlendirilen ilçelerin başında Sancaktepe geliyor.

2009 yılından beri belediyenin AKP tarafından yönetildiği ilçede, mevcut Belediye Başkanı Şeyma Döğücü 2019'daki seçimi yüzde 49.89 oy oranıyla seçimi kazanmıştı. CHP'nin oy oranı ise 47.2 olmuştu.

Şeyma Döğücü yeniden AKP'nin adayı olarak gösterilirken, CHP'nin Sancaktepe adayı ise Alper Yeğin oldu.

CHP'nin masasındaki ankette Alper Yeğin'in önde olduğu iddia edilirken, AKP'li başkan Şeyma Döğücü seçim rüşvetine sarıldı.

SOKAKTA İSİM TOPLADILAR!

Buna göre AKP'li belediye, emeklilere 2 bin TL'lik alışveriş kartı dağıtımı için sokakta isim topladı.

Görüntülerde uzun kuyrukların oluştuğu görülürken, emeklilere alışveriş kartının seçimin kazanılması halinde dağıtılacağı öğrenildi.