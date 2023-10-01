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Sancaktepe'de rögarın taşması sonucu 4 daireyi su bastı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 15:03
  • Giriş: 01.10.2023 15:03
  • Güncelleme: 01.10.2023 15:03
Kaynak: AA
Sancaktepe'de rögarın taşması sonucu 4 daireyi su bastı

Sancaktepe'de, sağanak nedeniyle rögarın taşması sonucu zemin katta bulunan 4 daire su altında kaldı.

Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı.

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Örgü Sokak'ta 2 apartmanın zemin katlarındaki 4 daire rögarın taşması sonucu sular altında kaldı.

Hasar oluşan evlerde eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

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